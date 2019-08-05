طبيب رجال الطائرة بالأهلي يكشف عن موقف المصابين بالفريق

تحدث الدكتور هيثم عاطف، طبيب الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي، عن موقف اللاعبين المصابين، وقال إن «أحمد قطب» لاعب الفريق تحسن بشكل كبير بعد إجراء جراحة غضروف الركبة مؤخرا، وسوف يؤدي تدريبات العلاج الطبيعي بشكل منتظم تمهيدا للعودة إلى التدريبات بصورة طبيعية.



وأوضح أن اللاعب «عبدالحليم عبو» يخضع لجلسات علاج طبيعي مكثفة في «الجيم» على فترتين، في إطار البرنامج الذي يخضع له بعد الجراحة التي خضع لها نهاية الموسم الماضي.



وأشار طبيب الفريق إلى أن اللاعبين المصابين يخضعون لفحوصات طبية بشكل مستمر لقياس درجات الاستجابة للبرامج العلاجية، بهدف تجهيز الجميع للعودة بصورة طبيعية للتدريبات والمباريات خلال الفترة المقبلة.



