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بعد استخدامه في حوادث إرهابية.. مؤسس تطبيق 8 تشان يدعو إلى إغلاقه

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 02:18 م
فريدريك برينان
فريدريك برينان
آية جمعة
طالب فريدريك برينان، مؤسس موقع "8 تشان" بإغلاق الموقع الذي قام بإنشائه عام 2013 قبل أن يقطع علاقاته به في ديسمبر، وذلك عقب إطلاق إطلاق النار الجماعي الذي وقع، السبت الماضي، في مدينة "إل باسو" بولاية تيكساس والذي أسفر عن مقتل 20 شخصًا.

وقال برينان في مقابلة له مع صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية: "أغلقوا الموقع، هذا لا يفيد العالم.

ووصف الموقع بأنه سلبي بشكل كامل للجميع باستثناء لأولئك المستخدمين الموجودين عليه، ثم استطرد قائلا: "وتعلم ماذا؟ إننا سلبي بالنسبة لهم أيضًا، لكنهم لا يدركون ذلك".

وقال برينان: "لقد حاولت أن أفهم عدة مرات سبب استمرار المنصة، بعد إطلاق كرايستشيرش، وبعد إطلاق النار في تيكساس، يعتقدون أن هذا أمر مضحك حقًا'.

حاول برينان ، الذي يعاني من مرض يعرف باسم مرض هشاشة العظام ويستخدم كرسي متحرك، أن ينأى بنفسه عن "8 تشان" 8chan وأصحابه الحاليين.

وفي مقابلة مع "وول ستريت جورنال" في مارس،، أعرب برينان عن أسفه لدوره في إنشاء الموقع، وحذر من أن الثقافة العنيفة التي ترسخت على لوحات "8 تشان" يمكن أن تؤدي إلى المزيد من إطلاق النار الجماعي.

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