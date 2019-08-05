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فن

بريتني سبيرز مع أبنائها في ديزني لاند : مكان عظيم ..صور

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 02:27 م
بريتني سبيرز
بريتني سبيرز
شروق ابراهيم
شاركت النجمة العالمية بريتني سبيرز لحظات خاصة مع طفليها شون -13 عاما وجايدن 12 عاما، خلال قضائهم يوم عائلي في مدينة ديزني لاند.

وعلقت بريتني على الصور التي نشرتها بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام :" وقت ممتع في ديزني لاند اليوم .. ابنائي اصبحا أكبر الان ولم يحبان التقاط صور ولكني سعيدة للغاية اليوم لانهما وافقا .. انه مكان عظيم".

وظهرت بريتني التي تبلغ من العمر 37 عامًا مرتدية فستانا اصفر قصيرا يناسب مع الاجواء الصيفية.

يشار الى ان بريتني سبيرز تعافت مؤخرا من اصابتها باضطراب نفسي دخلت على اثره لمصحة نفسية.

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