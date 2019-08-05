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منوعات

شاهد.. أول ظهور لـ Galaxy Note10 فى الشارع

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 02:22 م
صدى البلد
كريم جمال
نشر موقع جى إس إم آينا التقنى مقطع فيديو مسرب للظهور الأول لأيقونة سامسونج المنتظرة Galaxy Note10، قبل الكشف عنه رسميًا هذا الشهر.

كان الهاتف بحوزة رجل صينى يستخدم الهاتف بين العامة فى أحد المواصلات العامة، فاستغل أحدهم المشهد ووثق أول ظهور رسمى لهاتف العام من سامسونج.

يذكر أن التسريبات السابقة عن مواصفات الهاتف الجديد، أكدت أنه سيصدر فى نسختين هما Galaxy Note10 و Galaxy Note10 Pro، وهما مشابهان لبعضهما لحد كبير، إلا أن الأخير يختلف فى حجم الشاشة الأكبر وزيادة عدد الكاميرات.

وتأتي النسخة العادية بشاشة مقاس 6.4 بوصة من نوع سوبر أموليد، والنسخة الـ Pro بشاشة قياس 6.8 بوصة، أما الهاتفان فسيحملان نفس المعالج Snapdragon 855، ونفس سعة البطارية، ولكن نسخة الـ Pro ستأتى بذاكرة داخلية أساسية سعة 256 جيجابايت، حتى سعة 1 تيرابايت.

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