بروفايل.. تعرف على مؤسس التطبيق المتطرف 8 تشان

طالب فريدريك برينان، مؤسس موقع "8 تشان" بإغلاق الموقع الذي قام هو بإنشائه عام 2013، وذلك عقب إطلاق إطلاق النار الجماعي الذي وقع، السبت الماضي، في مدينة "إل باسو" بولاية تكساس والذي أسفر عن مقتل 20 شخصًا.





وأفادت تقارير صحفية أن منفذ هجوم تيكساس باتريك كروسيوس قد استخدم منصة "8 تشان" قبل أن يشن هجومه، كما يعتقد أن المهاجم نشر بيانا من أربع صفحات على المنصة الإلكترونية واصفا هجومه بأنه رد على غزو المنحدرين من أصول لاتينية لتكساس، كما أنه كان قد عبر في رسائل نشرها على المنصة عن تأييده للمسلح الذي قتل 51 شخصا في مسجدين بمدينة كرايستشيرش النيوزيلندية في مارس الماضي.





ووُلد فريدريك برينان في عام 1994 في ألباني، عاصمة ولاية نيويورك، مصابا بمرض هشاشة العظام، الذي أوقف نموه وجعله يستخدم كرسي متحرك طوال حياته.





وأصيب برينان بكسر في العظام 120 مرة في أول 19 عامًا من حياته، مما تسبب له في ألم شديد طوال بداية حياته، كما تمنعه ​​ذراعاه القصيرتان من التقاط الأشياء من الأرض أو من الخزائن؛ حيث يستخدم برينان أذرع ميكانيكية للوصول إلى الخزانات أو لتشغيل صنابير المياه.





وتعاني والدة برينان من نفس حالته الصحية، وتطلقت من والده حينما كان في عمر الـ5، وظل في عهدة والده حتى بلغ الـ14.





وكان برينان مدمن على استخدام الحاسوب منذ عمر الـ6، وأنشأ أول برنامج مستقل له في عمر الـ13.





وفي عام 2012، انضم إلى برينان إلى Wizardchan، وهو مجتمع إنترنت للعذارى فقط من الذكور، ثم قام برينان بشراء Wizardchan من المسؤول الأصلي في مارس 2013 وامتلكه حتى سبتمبر 2013 ، لكنه استقال بعد أن فقد عذريته.





وفي أغسطس 2013، انتقل برينان من منزل والدته في أتلانتيك سيتي، نيو جيرسي إلى بروكلين، حيث عمل في تصميم المواقع الإلكترونية كرئيس للبرمجة في RazorClicks، التي تقوم بتسويق الأعمال التجارية الصغيرة على الإنترنت، ودفعت الشركة الإيجار لشقته، ثم اضطر للعمل في وظيفة ثانية عبر الانترنت لشركة كندية لتغطية بقية نفقاته.





وأطلق برينان "8 تشان"، الذي يُطلق عليه أيضًا Infinitechan، في أكتوبر 2013، بعد محاولات فاشلة لإدارة موقع "4 تشان" التجربة السابقة لنفس الموقع، بهدف منح الأشخاص فرصة لحرية التعبير عن الرأي دون رقابة، وسرعان ما أصبح الموقع ثاني أشهر موقع باللغة الإنجليزية على شبكة الانترنت، وفي في أكتوبر 2014، شكل برينان شراكة مع لوحة الرسائل اليابانية 2channel، وانتقل إلى الفلبين للعمل على 8chan بدوام كامل.





وبعد فترة من إطلاقه أصبح موقع "8 تشان" مكانا لنشر المخططات الإرهابية والحوادث المتطرفة، وفقا لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية، وبعدها لاحظ برينان مؤسس الموقع وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة أن الموقع يساهم في ازدياد الحوادث المتطرفة، خاصة وأن مستخدمي الموقع لا تظهر هوياتهم، فاهتدى برينان إلى بيع الموقع نهائيا، وباع فريدريك موقع "8 تشان" في عام 2015 إلى رجل أعمال يعيش في الفلبين، ومنذ ذلك الحين لم يصبح مسؤولية برينان.





وبعد إطلاق النار على مسجدين في كرايستشيرش، قال برينان لصحيفة وول ستريت جورنال إنه لم يعد يرغب في المشاركة في هذه المنصة مرة أخرى، وفي أعقاب إطلاق النار في "إل باسو" السبت الماضي، في مقابلة مع صحيفة "نيويورك يورك تايمز"، قال برينان: "إن هذا لا يفيد العالم (في إشارة إلى المنصة)، وأضاف أنه سلبي للجميع باستثناء المستخدمين الموجودين، وطالب بإغلاق الموقع.