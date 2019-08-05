تتداول منذ فترة.. طلب إحاطة عن وجود أدوية مغشوشة في السوق





وأوضحت أنه تكررت خلال الفترة الماضية وجود أدوية مغشوشة بالسوق، وطالبت وزارة الصحة بعد اكتشاف ذلك الصيدليات بإرجاعها، وغالبية تحذيرات الوزارة تكون متأخرة وقائمة على اكتشاف أن الأدوية لا يتم تحضيرها بالشركات المنتجة ولكن في ورش منزلية.



وقالت داليا يوسف في بيان، الاثنين، أن وزارة الصحة حذرت من بعض الأدوية المغشوشة ومجهولة المصدر، تم تداولها في الأسواق خلال الفترة الماضية، مطالبة بضبط وتحريز ما يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية بعد اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.



وأكملت عضو البرلمان داليا يوسف : "يبدو أن رقابة الوزارة لا تسبق تداول العلاج، بل تلي انتشاره في السوق، بوقت طويل، مما يعرض حياة المواطنين للخطر إلى أن يتم اكتشاف غش بالدواء، مما يتطلب أن تكون الرقابة والفحص من قبل الوزارة سابقة لتداول الأدوية في السوق، بجانب اتخاذ إجراءات حقيقية ضد الشركات أو المصانع التي تصنع هذه الأدوية المغشوشة.



ووضعت يوسف بعض الحلول لهذه الازمة يتمثل في إجراء تعديل تشريعي بتغليظ العقوبة علي التصنيع او التعامل علي الأدوية المغشوشة او المجهولة المصدر و كذلك أي منتجات تضر بصحة و حياة الانسان حيث ان مواد تجريم العش التجاري في القوانين الحالية تعتبرها مجرد جنحة وتغليظ العقوبة علي الصيدليات التي تتعامل في الأدوية المغشوشة او المجهولة المصدر.



وأصدرت الإدارة المركزية للصيدلة عددًا من المنشورات خلال الأيام الماضية، من ضمنها منشور يحمل رقم 14 لسنة 2019، تحذر فيه من مستحضر New - flotan inhalation liquid، ويستخدم كمخدر طبي، حيث صدر له عدم مطابقة من الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية.



كما أصدرت الإدارة العامة منشور يحمل رقم 15 لعام 2019 خاص بعقار "purifier topical disinfectant"، الذي يستخدم كمطهر موضعي وقاتل للبكتيريا، وأن التخوف منه بسبب إفادة الشركة بأن المستحضر لم يتم إنتاجه بالمصنع، وأنه تم تصنيعه، داخل منازل وأوكار لغش العلاج.



تقدمت النائبة داليا يوسف، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن وجود أدوية مغشوشة بالسوق وتداولها بفترة طويلة.