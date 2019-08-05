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مؤسس الموقع المتطرف 8 تشان يتهم فيسبوك وتويتر بنشر العنف

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 02:31 م
فريدريك برينان، مؤسس
فريدريك برينان، مؤسس منصة "8 تشان"
آية جمعة
اتهم فريدريك برينان، مؤسس منصة "8 تشان" المتطرفة تطبيقي "فيسبوك" و"توتير" بنشر العنف بين الأشخاص.

وفي مقابله له مع صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، قال برينان أن المواقع الأخرى، مثل فيسبوك Facebook و تويتر Twitter، تلعب أيضًا دورًا في نشر أنواع الرسائل العنيفة التي تنشأ غالبًا على منصة "8 تشان".

وأضاف أن تلك المواقع كانت أكثر نشاطًا في إزالة المحتوى الخطير، مما يجعلها أماكن أقل جاذبية للإرهابيين المحتملين.

وأوضح برينان أن إغلاق تلك المواقع لن يمنع تماما مثل هذه الأشياء من الحدوث".

وحاول برينان، الذي يعاني من مرض هشاشة العظام ويستخدم كرسي متحرك، أن ينأى بنفسه عن "8 تشان" 8chan وأصحابه الحاليين.

وفي مقابلة مع "وول ستريت جورنال" في مارس الماضي، أعرب برينان عن أسفه لدوره في إنشاء الموقع، وحذر من أن الثقافة العنيفة التي ترسخت على لوحات "8 تشان" يمكن أن تؤدي إلى المزيد من إطلاق النار الجماعي.

و"8 تشان" هو موقع إلكتروني غير خاضع للرقابة والإشراف على الإطلاق، ويتيتح للأشخاص مشاركة المحتويات المختلفة دون الكشف عن هويتهم.

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