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برلمان

رئيس لجنة فض النزاع بالبرلمان الأفريقي يطالب بتسهيل عمل البعثات الخارجية

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 03:51 م
جنة فض النزاع والعلاقات
جنة فض النزاع والعلاقات الدولية بالبرلمان الإفريقي
فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
قال رئيس لجنة فض النزاع والعلاقات الدولية بالبرلمان الأفريقي عبده بكار كون صديقي، إنه سيتم إخضاع أعضائها للمساءلة والاستجواب حال عدم متابعتهم التوصيات الصادرة عن لجان مراقبة الانتخابات وبعثات تقصي الحقائق فى دول القارة فيما يخص بلدهم الأم.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعاون والعلاقات الدولية التابعة للبرلمان الأفريقي، اليوم الاثنين، التى تقام فى مقر مجلس النواب.

وأضاف رئيس اللجنة أن هناك تحديات تعوق عمل البعثات الخارجية ولجنة مراقبة الانتخابات بصفة عامة أبرزها عدم رد برلمانات الدول على مراسلات اللجنة التى تطالب بالسماح لبعثاتها لمتابعة الانتخابات، مستدركا أن الأمانات الفنية لهذه البرلمانات يصلها الكثير من المراسلات وعلى عاتقها أعباء كبيرة مما يتطلب متابعة عضو اللجنة المراسلات فى مجلس نواب دولته بنفسه ويكون مسئولا أمام " فض النزاعات".

فى هذا السياق، ناشدت نائبة بوركينا فاسو بضرورة إيجاد حل والتدخل من قبل البرلمان الإفريقي لتوسع الإرهاب بسرعة كبيرة فى بلادها وما ترتب عليه أيضا من زيادة أعداد المواطنين اللاجئين داخليا بأرقام كبيرة.

وقد أعلن صديقي عن اعتماد ٥ آلاف دولار للجنة خلال الدورة الحالية.

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