من خلال حوار لـ ELLE.. أنجلينا جولي توجه نصيحة لـ بناتها

استغلت النجمة العالمية أنجلينا جولي حوارها لمجلة Elle العالمية لكي توجه رسالة خاصة لأبنائها الستة الشرعيين وبالتبني من زوجها السابق براد بيت.



وقالت أنجلينا جولي في رسالتها: "أنا فخورة للغاية لما أصبح عليه أبنائي .. وبالطريقة التي يعاملون بها شقيقاتهم".



وإلى بناتها، كشفت النجمة العالمية أنجلينا جولي عن النصائح التي تعطيها إليهن مصرحة: "كثيرا ما أقول لبناتي إن أهم شيء يجب فعله هو تطوير عقولهن .. فمن الممكن ارتداء فستان جميل ولكنه لا يهم ماذا يرتدين إذا لم تكن عقولهن قوية".



وأضافت أنجلينا جولي: "لا يوجد شيء جذاب أكثر من امرأة لديها إرادة مستقلة وآرائها الخاصة".



وكانت أنجلينا جولي أعلنت انفصالها عن براد بيت في سبتمبر 2016، بعد علاقة استمرت 12 عاما منها عامين زواج فقط.

