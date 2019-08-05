اخبار التوك شو.. الأرصاد تحذر من رش المواطنين المياه فى الشوارع.. غرامة من ألف إلى 10 آلاف عقوبة من يذبح في الشارع ..فيديو

نشر موقع " صدى البلد" اليوم، الإثنين ، مجموعة من الأخبار الهامة التي تم انتقاؤها من برامج التوك شو، وفيما يلي أبرز الأخبار:وقال أحمد عبد العال، في مداخلة هاتفية له ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" اليوم، الإثنين، أن نسب الرطوبة العالية هى ما تشعر المواطنين بارتفاع درجات الحرارة، موضحًا أنه بدءًا من الغد يبدأ الانخفاض التدريجي فى درجات الحرارة.قال أحمد عبد العال إلى أن، هناك خطأ كبيرا لقيام بعض المواطنين برش المياه فى الشوارع، حيث أنها تزيد من نسبة الرطوبة فى الجو، مطالبًا المسئولين بمعاقبة من يقوم برش المياه فى الشوارع.قال اللواء إبراهيم عوض، المتحدث باسم محافظة القاهرة، إن المواطن الذي سيذبح في الشارع سيعرض لعقوبة تتراوح بين من 1000 لـ 10000.قال الدكتور هاني راشد، عميد معهد ناصر، إن المعهد استقبل 10 حالات إصابة بعد حادث حريق معهد الاورام ، لافتا إلى أن الـ 10 حالات تتضمن حالتين حرجتين.قالت الاعلامية رشا مجدي، إنه وقع قبل منتصف ليل امس الاحد، حادث أليم راح ضحيته 19 شخصا وأصيب 32 آخرون، موضحة أن الحادث وقع فى محيط معهد الأورام بمدخل شارع قصر العيني.استقر سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 5 – 8 – 2019، أمام الجنيه في مستهل التعاملات الصباحية للبنوك وشركات الصرافة بمصر عند متوسط سعر 16.61 جنيه للشراء مقابل 16.51 جنيه للبيع.