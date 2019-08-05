بخطط انتشار وغرفة عمليات.. محافظة السويس تستعد لـ عيد الاضحى



وكلف المحافظ رؤساء الاحياء بالتنسيق مديرية الأوقاف بتجهيز 64 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى علي مستوى الأحياء.



وأكد المحافظ على فريق الطوارئ والأحياء والتجميل بنظافة الحدائق العامة أولا بأولا وتفريغ صناديق القمامة في موعدها المحدد .والتشديد علي منع ذبح الأضاحي خارج المجزر الالي بالسويس، مع فرض غرامات 2000 جنيه علي المخالفين.

أكد اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، رفع درجة الاستعداد لجميع الأجهزة التنفيذية والمديريات والأحياء لاستقبال عيد الأضحى المبارك، مشددًا على فتح غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة لتلقى أى بلاغات ترد والاستجابة لها والتنسيق مع غرف عمليات الأحياء والأجهزة التنفيذية والمديريات.جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ لمناقشة استعداد الجهات والأجهزة التنفيذية لاستقبال عيد الاضحى المبارك، بحضور الدكتور عبد الله رمضان، نائب المحافظ، واللواء طارق عبد العظيم، السكرتير العام للمحافظة واللواء حسن ترك مساعد مدير الأمن والقيادات التنفيذية ورؤساء الأحياء والمصالح الحكومية.وأكد محافظ السويس على رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات وإلغاء الإجازات للأطباء وطاقم التمريض والإسعاف، وتحديد الورديات بالأقسام الطبية لعناية الأطفال وأقسام الطوارئ والحوادث بالمستشفيات العامة والتأكيد على توفير كافة الأدوية المطلوبة، مؤكدًا على التنسيق بين الإسعاف ومديرية الصحة والتأمين الصحى لإستقبال أى حوادث، مع عمل خطة لانتشار سيارات الإسعاف بالطرق الرئيسية والميادين والشوارع وبجوار الحدائق العامة.وأشار صقر إلى أهمية تكثيف التواجد الأمنى بالطرق الرئيسية التى تربط محافظة السويس مع محافظة جنوب سيناء وعلي طريق النفق، وطريق السخنة وطريق مصر السويس وطريق السويس القطامية، لتسهيل الحركة المرورية على هذه الطرق لاستقبال المصطافين من المحافظات المجاورة لقضاء إجازة العيد بالسويس مؤكدًا ضرورة التواجد الأمني بشوارع وميادين السويس وأماكن المتنزهات والحدائق العامة.وطلب صقر من إدارة الشواطئ بالمحافظة الاستعداد لاستقبال المصطافين بالشاطئ العام وزيادة سيارات مرفق النقل الداخلي بالمحافظة لنقل المصطافين للشاطئ وتوفير غطاسين وأمن للشواطئ العامة.وكلف المحافظ مدير عام التموين بتوفير اللحوم بأسعار في متناول الجميع وتوفير السلع الغذائية للمواطنين قبل حلول عيد الأضحى المبارك، وتكثيف المرور على الأسواق والمحلات للتأكيد على صلاحية المنتجات الغذائية واللحوم بالتنسيق مع مديريات الصحة والطب البيطرى والتموين ومباحث التموين والأزمات والأسواق.وأكد صقر علي مديرعام الكهرباء بتوفير فرق الطوارئ والصيانة علي مدار الساعة والاستجابة لأي بلاغات متعلقة بأعطال وانقطاع التيار الكهربائي.وأشار علي رئيس الشركة القابضة لفرع السويس للمياه والصرف الصحي التنسيق مع اشغال بورتوفيق وهندسة الري للحفاظ علي منسوب المياه بالترعة لسد احتياجات المواطنين من المياه أثناء إجازة العيد.