ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

كلنا واحد.. منافذ أمان تواصل بيع السلع قبل عيد الأضحى بأسعار مخفضة

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 04:03 م
مبادرة كلنا واحد
مبادرة كلنا واحد
مصطفى الرماح
قامت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق والتواصل مع كبار موردي ومستوردي اللحوم "البلدية- المستوردة" لتوريد اللحوم للسلاسل التجارية المشاركة بمبادرة كلنا واحد بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 30%، وذلك بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، وإستكمالًا للمرحلة الثامنة من مبادرة "كلنا واحد" التى أطلقتها وزارة الداخلية فى مطلع الشهر الماضي.

كما قامت الإدارة -بحسب بيان الاثنين- بعقد عدة لقاءات مع ممثلى السلاسل والشركات التجارية الكبرى المنتجة والمورده للمواد الغذائية لإستمرار المرحلة الثامنة لمبادرة "كلنا واحد" حتى نهاية شهر أغسطس الجارى لتوفير السلع الأساسية وطرحها في (649) فرع لكبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية، بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواقوكذا التنسيق مع بعض موردى منتجـات الألبـان ومشتقاتهـا للسلاسـل المشـاركــة بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40%.

من جانبها اضطلعت منظومة "أمان" للمنتجات الغذائية التابعة لوزارة الداخلية بالمشاركة الفعالة فى المبادرة للمساهمة فى تلبية إحتياجات المواطنين من اللحوم مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، حيث قامت المنظومة بتجهيز العديد من الشوادر الثابتة بمختلف المحافظات لطرح اللحوم الطازجة والأضاحى للمواطن بأسعار مناسبة تقل عن مثيلاتها بالأسواق.. إلى جانب إستمرار طرح كميات من السلع الغذائية بأسعار مخفضة بكافة منافذ أمان الثابتة والمتحركة على مستوى الجمهورية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وتواصل الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، تكثيف حملاتها التموينية المكبرة لمراقبة الأسواق، للمحافظة على إستقرار الأسعار وضبط كافة صور الإحتكار، والتحقق من توافر السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، ومتابعة إجراءات السلامة لضمان جودة اللحوم المقدمة للمواطنين وذلك حفاظًا على الصحة العامة ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة.

وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود أجهزة الدولة للتخفيف عن كاهل أبناء الشعب المصرى، وتوفير السلع الغذائية والأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة لضمان منع الإحتكار والإستغلال والمغالاة فى الأسعار، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه من محدودى الدخل.
كلنا واحد.. منافذ أمان تواصل بيع السلع قبل عيد الأضحى بأسعار مخفضة
كلنا واحد.. منافذ أمان تواصل بيع السلع قبل عيد الأضحى بأسعار مخفضة
كلنا واحد.. منافذ أمان تواصل بيع السلع قبل عيد الأضحى بأسعار مخفضة
كلنا واحد.. منافذ أمان تواصل بيع السلع قبل عيد الأضحى بأسعار مخفضة

ترشيحاتنا

ألمانيا تعلن رفضها الانضمام إلى التحالف الأمريكي في مضيق هرمز

ارتفعت 8 جنيهات.. اسعار الذهب تقفز خلال تعاملات اليوم الاثنين

مصاب بـ حريق معهد الاورام يروى اللحظات الأولى للحادث

القوى العاملة: إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص 3 أيام بأجر كامل

بالأسماء.. الحركة الكاملة لتنقلات رؤساء المراكز والمدن بكفر الشيخ

طاقم تحكيم مصري لـ مباراة الأهلى وبيراميدز فى كأس مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الصور الأولى لبدء تفعيل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بالمترو

تعرف على نجمة الجزء الرابع من مسلسل الهيبة أمام تيم حسن ..صور

حريق هائل يلتهم مزرعة نخيل بالوادي الجديد.. صور