مستقبل وطن يقيم منفذًا لبيع اللحوم البلدى بسعر مخفض فى المعادى

أقام حزب مستقبل وطن، في محافظة القاهرة، منفذ لبيع اللحوم البلدى بسعر مخفض، بسوق المعادي بجوار النفق، وذلك بمناسبة قرب حلول عيد الأضحي المبارك.





وقالت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة القاهرة، إن تلك القافلة تأتي انطلاقًا لدور الحزب الخدمي والمجتمعي لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية.





وأشارت إلى أن أمانة الحزب بالمعادي قامت بتوفير اللحوم البلدي بسعر 90 جنيها للكليو بشارع ٧ بمدخل سوق المعادي بجوار النفق.



