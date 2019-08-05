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مستقبل وطن يقيم منفذًا لبيع اللحوم البلدى بسعر مخفض فى المعادى

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 03:58 م
مستقبل وطن يقيم منفذًا
مستقبل وطن يقيم منفذًا لبيع اللحوم البلدى
ماجدة بدوي و عبد الرحمن سرحان
أقام حزب مستقبل وطن، في محافظة القاهرة، منفذ لبيع اللحوم البلدى بسعر مخفض، بسوق المعادي بجوار النفق، وذلك بمناسبة قرب حلول عيد الأضحي المبارك.

وقالت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة القاهرة، إن تلك القافلة تأتي انطلاقًا لدور الحزب الخدمي والمجتمعي لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية.

وأشارت إلى أن أمانة الحزب بالمعادي قامت بتوفير اللحوم البلدي بسعر 90 جنيها للكليو بشارع ٧ بمدخل سوق المعادي بجوار النفق.

يأتى ذلك في إطار الدور المجتمعى لحزب مستقبل وطن، فى مساندة الحكومة من أجل سد احتياجات المواطنين، ودعم ومساندة الدولة، بالإضافة إلى أن المبادرة تهدف إلى الوصول للأسر الأكثر احتياجًا ولغير القادرين.

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