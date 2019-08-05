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محافظات

محافظ مطروح يفاجئ الخط الساخن بشركة المياه ويتابع مدى الاستجابة للشكاوى

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 03:48 م
صدى البلد
ايمن محمود
فاجأ اللواء مجدى الغرابلي، محافظ مطروح، غرفة الخط الساخن بشركة مياه الشرب للوقف على الخدمات المقدمة المواطنين والتواصل لحل مشاكلهم خاصة فى ضخ المياه.

واطلع محافظ مطروح على قائمة شكاوى المواطنين وطلبات توصيل المياه إليهم، والحرص على متابعة مدى الاستجابة لكافة الشكاوى الواردة اليوم والأمس الاطمئنان من بعض الحالات على توصيل المياه إليهم بالفعل.

كما تابع محافظ مطروح تليفونيا اتصال أحد المواطنين بالخط الساخن بمنطقة عزبة الحاج يشكو من ضعف ضخ المياه وعدم وصولها لارتفاع المنطقة رغم وجود المياه بالقرب من المنطقة التى يسكن بها.

ووجه المحافظ بسرعة حل مشكلة المواطن فورا والدفع بفريق التحرك السريع مع الاطمئنان على وصول المياه إليه، بالإضافة إلى دراسة عمل مقترح بتركيب مواتير رفع صغيرة تكفى لاحتياجات المناطق خاصة المرتفعة ،وزيارة منطقة المواطن هذا الأسبوع للتأكد من تركيب مواتير الرفع مع تعميمها بالمناطق المشابهة.
محافظ مطروح يفاجئ الخط الساخن بشركة المياه ويتابع مدى الاستجابة للشكاوى
محافظ مطروح يفاجئ الخط الساخن بشركة المياه ويتابع مدى الاستجابة للشكاوى
محافظ مطروح يفاجئ الخط الساخن بشركة المياه ويتابع مدى الاستجابة للشكاوى

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