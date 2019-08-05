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تعليم

محافظ دمياط توافق على النزول بالحد الأدنى للقبول في الثانوى العام لـ213 درجة

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 03:47 م
صدى البلد
زينب الزغبي
وافقت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، على النزول بالحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الثانوي العام من مجموع ٢٢٠ درجة إلى ٢١٣ درجة للعام الدراسي ٢٠٢٠/٢٠١٩، وذلك خلال لقائها اليوم مع السيد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم.

وأكدت المحافظ في بيان، أن هذه الموافقة جاءت بناء على وجود أماكن شاغرة بالصف الأول الثانوي العام ببعض مدارس المرحلة الثانوية وتحقيقا لرغبات أولياء الأمور بإلحاق أبنائهم بالتعليم الثانوي العام.

من جانبه أكد وكيل وزارة التربية والتعليم أن كل إدارة تعليمية ستقوم بتسكين طلابها بالمدارس الثانوية الشاغرة التابعة لها، وذلك تيسيرًا على أولياء الأمور ومراعاة البعد الأُسرى والاجتماعي.

كما اعتمدت محافظ دمياط تنسيق الحد الأدنى للقبول بالفصول المسائية للخدمات التعليمية بمجموع ١٨٠ درجة.

في هذا السياق.. صرحت محافظ دمياط، أن هذا القرار جاء تحقيقا لرغبات الطلاب الذين لم يمكنهم مجموعهم من الالتحاق بمدارس المرحلة الثانوية، لافتة إلى أنه سيتم ترتيبهم ترتيبًا تنازليًا حسب المجموع وذلك تيسيرًا على أولياء الأمور ومراعاة البعد الأُسرى والاجتماعي.

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