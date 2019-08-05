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فن

سارة الشامي في أحدث جلسة تصوير في اليونان

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 03:49 م
سارة الشامى
سارة الشامى
شيري نبيل
نشرت الفنانة سارة الشامي مجموعة من الصور من أحدث جلسة تصوير، خلال قضائها إجازتها الصيفية في اليونان، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام".

وظهرت سارة بإطلالة جديدة مما أثارت إعجاب جمهورها .

يذكر أن سارة الشامي تستعد حاليا للبدء في تصوير فيلمها الجديد "ماكو" ويشارك في بطولته التركي مراد يلدريم، والفنان السوري قصي الخولي وناهد السباعي، والفيلم من تأليف أحمد حليم، ومن إنتاج بيراميدز للإنتاج الفني، وإخراج محمد هشام الرشيدي

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