برلماني يطالب الحكومة بتوضيح تفاصيل مجلس الحماية الاجتماعية

قال النائب محمد أبو حامد ، وكيل لجنة التضامن الإجتماعى بالبرلمان أن مقترح إنشاء مجلس الحماية الاجتماعية الذى تم طرحه فى نموذج محاكاة الدولة المصرية خلال مؤتمر الشباب بالعاصمة الإدارية الجديدة فكرة جيدة من حيث المبدأ.



وأشار أبو حامد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هذا المجلس لابد أن يكون له دور فى تحقيق العدالة الإجتماعية ، مؤكدا أن الحكومة لابد أن تخرج علينا بتفاصيل أكثر عن مجلس الحماية الإجتماعية حتى نستطيع تقييمه ، لمعرفة ما إذا كان سيحقق المرجو منه أو تحتاج إلى تطوير.



وأكد وكيل لجنة التضامن الإجتماعى بالبرلمان أن أساس برامج الدولة يتمثل فى العدالة الإجتماعية وجزء منها هو الحماية الاجتماعية، وبالتالى إذا كنا نريد ان يكون لدينا مجلس للحماية الإجتماعية فلابد ان نعلم انها تمثل جزء من المفهوم الواسع للعدالة الإجتماعية.



وأوضح أن تقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ذكر فى تقرير له أن نسبة الفقر تصل إلى 32 % بينما نسبة من هم تحت خط الفقر إلى 6.5 %.