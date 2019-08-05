مسئول نيجيري: علينا التعلم من الدرس المصري في إنتاج الكهرباء

بينما تشهد نيجيريا أزمة في قطاع الطاقة والكهرباء، أشار الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة السابق لهيئة تنظيم الكهرباء النيجيرية، سام آمادي إلى ضرورة الاستفادة من التجربة المصرية في هذا الشأن.



وبحسب صحيفة "فانجارد" النيجيرية، قال آمادي إن هناك حاجة ماسة إلى وضع معايير مرجعية لشركات التوزيع، والتخطيط لتحقيق نتائج متوسطة وطويلة الأجل.



وأضاف أن نيجيريا تحتاج إلى تحقيق قفزة كبيرة إلى الأمام على صعيد التحديات المتعلقة بالطاقة.



وشدد على ضرورة أن يكون نجاح مصر في إنتاج 10 آلاف جيجاوات في وقت قياسي درسا لنيجيريا، خاصة وأن مصر لم تلجأ إلى الخصخصة.



وأشار إلى أن مصر أضافت الـ10 آلاف جيجاوات إلى طاقتها خلال 18 شهرا فقط، ما يعد توقيتا قياسيا ومذهلا.