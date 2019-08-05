ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسئول نيجيري: علينا التعلم من الدرس المصري في إنتاج الكهرباء

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 03:46 م
صدى البلد
حسام رضوان
بينما تشهد نيجيريا أزمة في قطاع الطاقة والكهرباء، أشار الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة السابق لهيئة تنظيم الكهرباء النيجيرية، سام آمادي إلى ضرورة الاستفادة من التجربة المصرية في هذا الشأن.

وبحسب صحيفة "فانجارد" النيجيرية، قال آمادي إن هناك حاجة ماسة إلى وضع معايير مرجعية لشركات التوزيع، والتخطيط لتحقيق نتائج متوسطة وطويلة الأجل.

وأضاف أن نيجيريا تحتاج إلى تحقيق قفزة كبيرة إلى الأمام على صعيد التحديات المتعلقة بالطاقة.

وشدد على ضرورة أن يكون نجاح مصر في إنتاج 10 آلاف جيجاوات في وقت قياسي درسا لنيجيريا، خاصة وأن مصر لم تلجأ إلى الخصخصة.

وأشار إلى أن مصر أضافت الـ10 آلاف جيجاوات إلى طاقتها خلال 18 شهرا فقط، ما يعد توقيتا قياسيا ومذهلا.

ترشيحاتنا

مفاجأة.. رسوب 5000 طالب بدراسات الأزهر فرع دمياط

حاول سرقة توك توك..علقة ساخنة للص وربطه في عمود إنارة بالشرقية..فيديو وصور

شاهد.. أهداف ومهارات إمام عاشور لاعب الزمالك الجديد.. لن تصدق

أجدع اخوات.. شاهد | ساندى مع محمد صلاح وأحمد الشناوى

ميشيل تخطف قلب لاعب الزمالك السابق.. صور

حبس 8 متهمين من عناصر جماعة الإخوان الارهابية مرحلين من الكويت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الصور الأولى لبدء تفعيل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بالمترو

تعرف على نجمة الجزء الرابع من مسلسل الهيبة أمام تيم حسن ..صور

حريق هائل يلتهم مزرعة نخيل بالوادي الجديد.. صور