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محافظ مطروح يستجيب لشكوى من الخط الساخن لسيدة من ملوحة المياه..صور

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 03:56 م
محافظ مطروح يستجيب
محافظ مطروح يستجيب لشكوى من الخط الساخن
ايمن محمود
استجاب اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح بشكل فوري لشكوى سيدة خلال زيارته المفاجئة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى، كانت تشكو من ملوحة مياه الشرب الواردة اليها بالعقار القاطنة فيه بشارع الجلاء بمرسى مطروح .

ووجه محافظ مطروح مندوبا من الادارة العلاقات العامة بالمحافظة بمرافقة السيدة واخذ عينه من صنبور المياه والخزان الارضى لمعاينتها وتحليها، ومتابعة النتائج للوقوف على اسباب تضرر المواطنه وسرعة حل المشلكة .

وأكدت السيدة على توافر ضخ المياه اليها بالمنطقة السكنية ، موجهة الشكر للمحافظ على اهتمامه شخصيا بمشكلتها.

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