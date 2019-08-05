بطريقة مرعبة.. زوج يشوه جسد زوجته وهى نائمة.. فيديو وصور

تعاني سيدة أوكرانية من حروق من حروق مستديمة بعد أن سكب زوجها 4 لترات من المياه المغلية على جسدها وهي نائمة في فراشها.



وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، أصيبت انستازيا شابوفالوفا ، من زابوريزهزهيا بشرق اوكرانيا، بحروق خطيرة في رأسها ووجهها وبكافة أنحاء جسدها بعد هجوم زوجها الشنيع عليها في الصباح الباكر.



وتقبع الآن الأم لولدين بأحد المستشفيات بعد حرق 20 في المئة من جسدها، في حين تطارد قوات الأمن زوج الضحية البالغ من العمر 33 عاما بعد فراره من مكان الحادث.



وقالت الضحية أنها ذهبت هي وزوجها إلى الفرش في المساء، وفي حوالي الساعة 6 من صباح اليوم التالي استيقظت الضحية على إفراغ زوجها المياه المغلية على جسدها بما في ذلك فمها.



وأوضحت الضحية انها حاولت الهرب ولكن زوجها احضر اناء مليئ بالمياه المغلية تزن حوالي 4 لترات من المياه وسكبها على جسدها مرة اخرى .



في النهاية ، هربت المرأة بالقفز من نافذة قبل أن تتوسل لأحد المارة لاستدعاء سيارة الإسعاف وهي تتلوى في معاناة.



