بعد تعاقد مانشستر يونايتد مع هاري ماجواير.. تعرف على قائمة أغلى المدافعين في العالم

نجح نادي مانشستر يونايتد في الحصول على خدمات المدافع هاري ماجواير لاعب فريق ليستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



وأكد تقرير لصحيفة ميرور الإنجليزية أن قيمة انتقال المدافع إلى المارد الأحمر بلغت 80 مليون يورو ليكون ماجواير المدافع الأغلى في العالم.



وبهذا السعر وصل هاري ماجواير إلى صدارة أغلى مدافع في العالم محطما رقم فان دايك لاعب ليفربول عندما انتقل للريدز قادما من نادي ساوثهامبتون مقابل 75 مليون جنيه استرليني، وتضم قائمة أغلى المدافعين فى العالم حاليا كلا من



1- هاري ماجواير " ليستر سيتي إلى مانشستر يونايتد " : 80 مليون يورو

2- فان دايك "ساوثهامبتون إلى ليفربول " : 75 مليون يورو

3- لوكاس هيرنانديز "أتليتكو مدريد إلى بايرن ميونخ : 68 مليون يورو

4- ماثيو دي ليخت "اياكس امستردام إلى يوفنتوس : 67.5 مليون يورو

5- ايميريك لابورت "اتلتيك بلباو إلي مانشستر سيتي " :57 مليون يورو

6-بينجامين ميندي "موناكو إلى مانشستر سيتي " : 52 مليون يورو

7-آرون وان بيساكا " كريستال بالاس إلي مانشستر يونايتد " 50 مليون يورو

8- جوني ستون " ايفرتون إلى مانشستر سيتي " : 47.5 مليون يورو

9-كايل ووكر " توتنهام إلى مانشستر سيتي ":45 مليون يورو

10- ​إيدير ميليتاو​ "برتو البرتغالي إلى ريال مدريد " : 42 مليون يورو