معسكر مغلق للزمالك قبل مواجهة ديكاداها الصومالي

استقر طارق يحيي، المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على انتظام الفريق فى معسكر مبكر قبل مباراة ديكاداها الصومالي بـ48 ساعة.



ويلتقي الفريق مع بطل الصومال يوم الأحد المقبل على ملعب بتروسبورت.



ومن المقرر أن ينتظم الفريق في معسكره المغلق يوم الجمعة المقبل خاصة وأن طارق يحيي يرغب فى توفير جو من التركيز والهدوء للاعبين قبل مواجهة بطل الصومال.