لم يتبق على العيد سوى أيام قليلة، وتتفنن أغلب ربات المنزل فى تقديم شتى الأطباق، لذلك يقدم الشيف الشربيني طريقة عمل لسان بانيه .



مقادير لسان بانيه :



لسان مسلوق

بيض

بقسماط

دقيق

ملح وفلفل

زيت

عصير ليمون



طريقة تحضير لسان بانيه



* بعد سلق اللسان وتقشيره



* يتم تقطيعه حلقات ثم يتبل بالملح والفلفل وعصير ليمون



* ثم يغمس في دقيق وبيض وبقسماط ثم يقلى في الزيت



* ويقدم مع الشيبسي