لم يتبق على العيد سوى أيام قليلة، وتتفنن أغلب ربات المنزل فى تقديم شتى الأطباق، لذلك يقدم الشيف الشربيني طريقة عمل لسان بانيه .
مقادير لسان بانيه :
لسان مسلوق
بيض
بقسماط
دقيق
ملح وفلفل
زيت
عصير ليمون
طريقة تحضير لسان بانيه
* بعد سلق اللسان وتقشيره
* يتم تقطيعه حلقات ثم يتبل بالملح والفلفل وعصير ليمون
* ثم يغمس في دقيق وبيض وبقسماط ثم يقلى في الزيت
* ويقدم مع الشيبسي
مقادير لسان بانيه :
لسان مسلوق
بيض
بقسماط
دقيق
ملح وفلفل
زيت
عصير ليمون
طريقة تحضير لسان بانيه
* بعد سلق اللسان وتقشيره
* يتم تقطيعه حلقات ثم يتبل بالملح والفلفل وعصير ليمون
* ثم يغمس في دقيق وبيض وبقسماط ثم يقلى في الزيت
* ويقدم مع الشيبسي