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طريقة عمل لسان بانيه

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 04:00 م
طريقة عمل لسان بانية
طريقة عمل لسان بانية
أسماء عبد الحفيظ
لم يتبق على العيد سوى أيام قليلة، وتتفنن أغلب ربات المنزل فى تقديم شتى الأطباق، لذلك يقدم الشيف الشربيني طريقة عمل لسان بانيه .

مقادير لسان بانيه :

لسان مسلوق
بيض
بقسماط
دقيق
ملح وفلفل
زيت
عصير ليمون

طريقة تحضير لسان بانيه

* بعد سلق اللسان وتقشيره

* يتم تقطيعه حلقات ثم يتبل بالملح والفلفل وعصير ليمون

* ثم يغمس في دقيق وبيض وبقسماط ثم يقلى في الزيت

* ويقدم مع الشيبسي

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