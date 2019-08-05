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حوادث

الداخلية: السيارة المتسببة في انفجار معهد الاورام مسروقة ومحملة بالمتفجرات..فيديو

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 04:03 م
السيارة المتسببة
السيارة المتسببة فى الحادث
مصطفى الرماح
اعلنت وزارة الداخلية انه في إطار فحص حادث إنفجار إحدى السيارات بمنطقة قصر العينى أمام معهد الأورام، تبين مبدئيا أنه نتيجة تصادم إحدى السيارات الملاكى بثلاث سيارات وذلك أثناء محاولة سيرها عكس الاتجاه.

وبحسبب بيان، الاثنين، إنتقلت الأجهزة المعنية وقامت بإجراء الفحص والتحرى وجمع المعلومات حيث توصلت لتحديد السيارة المتسببة فى الحادث وتحديد خط سيرها حيث تبين أنها إحدى السيارات المبلغ بسرقتها من محافظة المنوفية منذ بضعة أشهر.

كما أشار الفحص الفنى أن السيارة كانت بداخلها كمية من المتفجرات أدى حدوث التصادم إلى إنفجارها.

وتشير التقديرات إلى أن السيارة كان يتم نقلها إلى أحد الأماكن لإستخدامها فى تنفيذ إحدى العمليات الإرهابية.

وتوصلت التحريات المبدئية وجمع المعلومات إلى وقوف حركة حسم التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية وراء الإعداد والتجهيز لتلك السيارة إستعدادًا لتنفيذ إحدى العمليات الإرهابية بمعرفة أحد عناصرها.

ويجري إستكمال عمليات الفحص والتحرى وجمع المعلومات وتحديد العناصر الإرهابية المتورطة فى هذا التحرك وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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