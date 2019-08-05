لغز اختفاء فتاة بريطانية من فندق بماليزيا بعد نفي خطفها.. صور

قالت الشرطة الماليزية إن الفتاة البريطانية المفقودة ذات الـ15 عاما، لم يتم خطفها من غرفتها بالفندق في ماليزيا، على الرغم من ادعاء سابق للجمعيات الخيرية بأنها اختطفت.



ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، فقدت نورا كورين تلميذة لندنية، التي تعاني من صعوبات في التعلم، منذ ليلة أمس، عندما وجد والداها غرفتها في فندق في منتجع دوسون فارغة ونافذة الغرفة مفتوحة.



وكانت لوسي بلاكمان ترست تابعة لمؤسسة خيرة، والتي تدعم الأسرة المراهقة المفقودة، قالت في وقت سابق إن القضية عوملت على أنها عملية اختطاف.



لكن الشرطة المحلية قالت إنها تتعامل مع الحادث كحالة شخص مفقود.