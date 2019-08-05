بدأت بـ277 قرية على مستوى مصر.. السيسى يطلق مبادرة حياة كريمة لدعم الأسر الأكثر فقرا.. نواب: الرئيس يسير بخطى ثابتة فى تدشين المبادرات الإنسانية.. وستساهم فى تحريك المجتمع والدولة

نائب: حياة كريمة أصبحت مشروعا قوميا قابل للاستمرار وليس مجرد مبادرة

برلماني: مبادرة حياة كريمة تؤكد جهد الرئيس وتقديره لقيمة المواطن

نائب: مبادرة حياة كريمة تسهم في تحسين الخدمات للأسر الأكثر فقرا





أطلق الرئيس السيسى عدة مبادرات إنسانية تستهدف تحسين حياة المواطن المصرى، والتى بدأها بحملة 100 مليون صحة وغيرها من المبادرات الأخرى التى تم إطلاقها مثل برنامج أطفال بلا مأوى ومعاش "تكافل وكرامة"، شهد مؤتمر الشباب الأخير بالعاصمة الإدارية الجديدة إطلاق مبادرة "حياة كريمة" لدعم الأسر الأكثر احتياجا، ليؤكد الرئيس السيسى أنه أب لكل المصريين ويثبت مقولته الشهيرة بأن الشعب المصرى يحتاج إلى من يحنو عليه.فى البداية أشاد النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان بمبادرة حياة كريمة لدعم الأسر الأكثر فقرا التى أطلقها الرئيس السيسى خلال مؤتمر الشباب، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تم الإعلان عنها منذ شهور ولكنها بدأت تفعيلها من خلال مؤتمر الشباب.وأشار أبو حامد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هذه المبادرة جيدة وستساهم فى تحريك المجتمع كله وليس الدولة وحدها لمساعدة الأسر الأكثر فقرا، حيث بدأت المبادرة بـ277 قرية على مستوى مصر.وأكد وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان أن الرئيس السيسى أعلن خلال مؤتمر الشباب الرئيس أن حياة كريمة ستكون بمثابة مشروع قومى وليس مبادرة، مما يؤكد استمراريتها، وذلك بمشاركة المجتمع الأهلى والحكومة والقطاع الخاص، والذى سيعظم الاستفادة والنفع الخاص منها.وقال النائب شرعى صالح إن مبادرة حياة كريمة لدعم الأسر الأكثر احتياجا التى أطلقها الرئيس السيسى خلال مؤتمر الشباب، تؤكد أن الرئيس يبذل كل جهده لكى يجعل للإنسان قيمة إنسانية.وأشار صالح فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الرئيس السيسى سبق وأن قال إن 2019 هو عام الإنسان المصرى، وأنه آن الأوان أن يجد الشعب من يحنو عليه، مؤكدا أن اهتمام الرئيس بالمواطن المصرى جزء من هذه المنظومة التى بدأتها وزارة التضامن بإطلاق حملة "أطفال بلا مأوى" لإنقاذ المشردين فى الشوارع.وطالب عضو مجلس النواب بضرورة دراسة كل الحالات التى تضمن لمبادرة "حياة كريمة" من غير القادرين على الكسب، وأن يتم النظر لهم بجدية وعمل تحريات عن المستفيدين من هذه المساعدات.وقال النائب العمدة صبرى، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان إن مبادرة "حياة كريمة" للأسر الأكثر فقرا، وأطلقها الرئيس السيسى خلال مؤتمر الشباب جيدة وستستفيد منها الأسر المحتاجة، مشيرا إلى أننا ننتظر الخير من هذه المبادرة.وأشار العمدة صبرى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هذه المبادرة ستساهم فى تحسين الخدمات للأسر الأكثر فقرا من خلال توفير خدمات الصرف الصحى وتوصيل المرافق وتحسين المبانى وبناء المدارس.وأكد عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان أن الرئيس السيسى يسير بخطى ثابتة فى إطلاق المبادرات الإنسانية، وظهر ذلك من خلال إطلاق مبادرة 100 مليون صحة، قائلا: "البلد عايزة صبر ومش كل حاجة هتحصل فى يوم و ليلة".وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، شهد خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الوطني السابع للشباب، الذي أقيم الثلاثاء والأربعاء الماضيين، بالعاصمة الإدارية الجديدة، إطلاق مبادرة "حياة كريمة" لدعم الأسر الأكثر فقرًا.ووفقا للمبادرة فإنه يتم تقسيم القرى إلى 3 فئات حسب نسبة الفقر في هذه القرى بالإضافة إلى استهداف الأسر الأكثر احتياجا والأيتام وذوي الإعاقة، وتم العمل بالتعاون مع الشركاء من الشباب المتطوعين والمؤسسات الحكومية ووزارتيّ التضامن والتخطيط والهيئات الأهلية.كما تم وضع آلية للرصد والمتابعة لتنفيذ المبادرة بشكل دوري ورصد ردود أفعال المواطنين ونقله للجهات المعنية وإيصال المقترحات المتعلقة بتفعيل المبادرة وتجميع البيانات ووضعها أمام متخذي القرار.كما أن المبادرة شملت أعمال النظافة وتطوير وتحديث المنازل وإرسال حملات طبية للقرى والأدوية والأمصال وتحديث جودة مياه الشرب وتوصيل مياه الشرب والصرف الصحي ورفع كفاءة المدارس وإقامة أخرى جديدة.