اخبار التعليم .. غداً إعلان نتيجة المرحلة الثانية لـ تنسيق الثانوية العامة .. معهد الاورام يستأنف استقبال المرضى.. والمقاولون العرب تبدأ أعمال الترميم

نشر "صدى البلد" اليوم الاثنين، العديد من الأخبار والأحداث الهامة المتعلقة بالجامعات والتنسيق ووزارة التعليم العالي، وجميعها أخبار تهم طلاب الثانوية العامة الذين ينتظرون نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق.
وفيما يلي ينشر "صدى البلد"، موجزًا لأهم أخبار التعليم العالي والجامعات اليوم:
لطلاب الشهادات الفنية.. ما تريد معرفته عن اختبارات القبول بالجامعات التكنولوجية
لطلاب الشهادات الفنية .. فتح موقع التنسيق الالكتروني لتسجيل رغباتهم السبت 17 أغسطس
لطلاب الشهادات الفنية.. تعرف على خطوات تسجيل رغباتك بموقع التنسيق
تعرف على موعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة 2019
لطلاب الشهادات الفنية .. قواعد تقليل الاغتراب والتحويلات في تنسيق 2019
تنسيق المرحله الثالثه ثانويه عامه 2019 .. موعد إعلان بدء المرحلة
التعليم العالي تعلن موعد نتيجة المرحلة الثانية للثانوية العامة 2019
علمي وأدبي.. توقع كليتك قبل إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2019 غدا
تنسيق المرحلة الثانية.. 951 طالبا سجلوا رغباتهم بمعامل جامعة حلوان
بدء إجراءات الكشف الطبي للطلاب الجدد بجامعة حلوان.. اقرأ الشروط
معهد الاورام يستأنف استقبال المرضى.. والمقاولون العرب تبدأ أعمال الترميم
بعد انفجار معهد الاورام.. انتظام العمل بالعيادات الخارجية.. اليوم
15 صورة تكشف الوضع الحالي لـ معهد الاورام بعد استقرار الوضع
مفاجأة.. رسوب 5000 طالب بدراسات الأزهر فرع دمياط
%96.25 نسبة النجاح في امتحانات الدور الثاني بإعدادية الوادي الجديد
تعرف على موعد تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية الأزهرية
وفيما يلي ينشر "صدى البلد"، موجزًا لأهم أخبار التعليم العالي والجامعات اليوم:
لطلاب الشهادات الفنية.. ما تريد معرفته عن اختبارات القبول بالجامعات التكنولوجية
لطلاب الشهادات الفنية .. فتح موقع التنسيق الالكتروني لتسجيل رغباتهم السبت 17 أغسطس
لطلاب الشهادات الفنية.. تعرف على خطوات تسجيل رغباتك بموقع التنسيق
تعرف على موعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة 2019
لطلاب الشهادات الفنية .. قواعد تقليل الاغتراب والتحويلات في تنسيق 2019
تنسيق المرحله الثالثه ثانويه عامه 2019 .. موعد إعلان بدء المرحلة
التعليم العالي تعلن موعد نتيجة المرحلة الثانية للثانوية العامة 2019
علمي وأدبي.. توقع كليتك قبل إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2019 غدا
تنسيق المرحلة الثانية.. 951 طالبا سجلوا رغباتهم بمعامل جامعة حلوان
بدء إجراءات الكشف الطبي للطلاب الجدد بجامعة حلوان.. اقرأ الشروط
معهد الاورام يستأنف استقبال المرضى.. والمقاولون العرب تبدأ أعمال الترميم
بعد انفجار معهد الاورام.. انتظام العمل بالعيادات الخارجية.. اليوم
15 صورة تكشف الوضع الحالي لـ معهد الاورام بعد استقرار الوضع
مفاجأة.. رسوب 5000 طالب بدراسات الأزهر فرع دمياط
%96.25 نسبة النجاح في امتحانات الدور الثاني بإعدادية الوادي الجديد
تعرف على موعد تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية الأزهرية