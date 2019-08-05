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تعليم

اخبار التعليم .. غداً إعلان نتيجة المرحلة الثانية لـ تنسيق الثانوية العامة .. معهد الاورام يستأنف استقبال المرضى.. والمقاولون العرب تبدأ أعمال الترميم

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 05:06 م
تنسيق المرحلة الثانية
تنسيق المرحلة الثانية 2019
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نشر "صدى البلد" اليوم الاثنين، العديد من الأخبار والأحداث الهامة المتعلقة بالجامعات والتنسيق ووزارة التعليم العالي، وجميعها أخبار تهم طلاب الثانوية العامة الذين ينتظرون نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق.

وفيما يلي ينشر "صدى البلد"، موجزًا لأهم أخبار التعليم العالي والجامعات اليوم:


لطلاب الشهادات الفنية.. ما تريد معرفته عن اختبارات القبول بالجامعات التكنولوجية

لطلاب الشهادات الفنية .. فتح موقع التنسيق الالكتروني لتسجيل رغباتهم السبت 17 أغسطس

لطلاب الشهادات الفنية.. تعرف على خطوات تسجيل رغباتك بموقع التنسيق

تعرف على موعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة 2019

لطلاب الشهادات الفنية .. قواعد تقليل الاغتراب والتحويلات في تنسيق 2019

تنسيق المرحله الثالثه ثانويه عامه 2019 .. موعد إعلان بدء المرحلة

التعليم العالي تعلن موعد نتيجة المرحلة الثانية للثانوية العامة 2019

علمي وأدبي.. توقع كليتك قبل إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2019 غدا

تنسيق المرحلة الثانية.. 951 طالبا سجلوا رغباتهم بمعامل جامعة حلوان

بدء إجراءات الكشف الطبي للطلاب الجدد بجامعة حلوان.. اقرأ الشروط

معهد الاورام يستأنف استقبال المرضى.. والمقاولون العرب تبدأ أعمال الترميم

بعد انفجار معهد الاورام.. انتظام العمل بالعيادات الخارجية.. اليوم

15 صورة تكشف الوضع الحالي لـ معهد الاورام بعد استقرار الوضع

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