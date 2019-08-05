اخبار التعليم .. غداً إعلان نتيجة المرحلة الثانية لـ تنسيق الثانوية العامة .. معهد الاورام يستأنف استقبال المرضى.. والمقاولون العرب تبدأ أعمال الترميم

نشر "صدى البلد" اليوم الاثنين، العديد من الأخبار والأحداث الهامة المتعلقة بالجامعات والتنسيق ووزارة التعليم العالي، وجميعها أخبار تهم طلاب الثانوية العامة الذين ينتظرون نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق.وفيما يلي ينشر "صدى البلد"، موجزًا لأهم أخبار التعليم العالي والجامعات اليوم: