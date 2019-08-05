أول مرة.. جامعة طنطا ضمن الأفضل فى التصنيف العالمى

أعلن الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا إدراج الجامعة لأول مرة ضمن أفضل جامعات العالم في مركز تصنيف جامعات العالم "CWUR" وذلك في نسخته لعام 2019-2020 والتي تم إعلانها صباح اليوم.



قال رئيس الجامعة، إن الجامعة احتلت المركز 1565 على مستوى العالم من بين أكثر من 20 ألف جامعة مشاركة في التصنيف، كما تم إدراجها بين أعلى 7.9% مؤسسة عالمية.



أوضح الدكتور عماد عتمان نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس اللجنة العليا للتصنيف الدولي، أن دخول الجامعة في هذا التصنيف لأول مرة يعد إنجازا هاما ويعكس دور الجامعة العلمي والبحثي، والذي تحرص إدارة الجامعة على إظهاره من خلال استراتيجية محددة للارتقاء بمركز الجامعة في التصنيفات العالمية، إلى جانب الجهود التي تبذلها الجامعة للارتقاء بالمستوى التعليمي والبحثي من خلال تشجيع الباحثين على النشر الدولى المتميز، ودعم نشر الأبحاث فى المجلات العالمية ذات التأثير العالي.

