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حماة جبارة.. ضربت وشتمت زوجة ابنها في الشارع بسبب ركن السيارة

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 05:36 م
الأم ضربت زوجة ابنها
الأم ضربت زوجة ابنها بشدة
محمد علي
قررت النيابة العامة في دبي بالإمارات تحويل قضية 3 أفراد من عائلة واحدة إلى محكمة الجنايات، بسبب ما ارتكبوه من أفعال مجرمة قانونًا، اشتملت على الضرب والسب أمام العامة.

وبحسب ما أوردت صحيفة البيان الإماراتية، فقد كانت المشاجرة الكبيرة بين أم وزوجة ابنها على ركن السيارة، حيث أصرت حماة المرأة على تهديدها-وهم ثلاثتهم من إحدى الجنسيات الآسيوية- وأمرتها أن تغير مكان توقف سيارتها من أمام المنزل، إلا أن زوجة الإبن لم تستجب لذلك، فدخلت المرأتان في معركة، ضربت فيها المرأتان بعضهما البعض في الشارع وسبا وشتما بعضهما.

وعلى هذا الأساس حولت، النيابة العامة، المتهمين إلى المحكمة.

وأكدت الصحيفة أن الزوج، هو الطرف الأضعف في هذه القصة، فهو في شرك بين أمه التي هددت زوجته بعد أن ضربتها ورد الزوجة عليها، بحرق سياراتها، وبين زوجته، حيث تهدد الواقعة حياتهما بالطلاق.

وأدت المشاجرة إلى إصابة المرأتان بإصابات ستقعدهما عن الحركة العادية لـ20 عامًا، إضافة إلى الزوج الذي شتم زوجته أثناء المشاجرة بعد أن أتى متأخرًا وهما يضربان بعضهما البعض.

ويظهر من الأحداث، إن الأم والزوجة على خلاف سابق، وصل إلى العلن ليكون فضيحة أمام الناس بسبب ركنة سيارة، كانت القشة التي أظهرت كل المشكلات في العلاقة بين الاثنين.

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