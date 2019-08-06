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انقطاع المياه عن مدينة قها بسبب أعمال غسيل الشبكات.. اليوم

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 02:01 ص
انقطاع المياه
انقطاع المياه
إبراهيم الهوارى
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية انقطاع المياه عن مدينة قها اعتبارا من الساعة الثالثة عصر اليوم الثلاثاء وحتى الخامسة مساء وذلك بسبب أعمال غسيل الشبكات .

أهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة .

اشارت الشركة الي انه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي .

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