18 مليون وحدة سكنية مخالفة.. تعرف على إجراءات طلب التصالح فى مخالفات البناء

يعتبر قانون التصالح فى مخالفات البناء من أبرز القوانين المهمة التى أقرها البرلمان خلال دور الإنعقاد الرابع ، لأنه يضمن حق الدولة فى الحصول على أموالها من المخالفات التى تنتج عن بناء عقارات مخالفة للشروط القانونية ، والتى تؤؤل أموال المخالفات فيها إلى الخزانة العامة للدولة، ويخصص منها لصالح الجهة الإدارية الواقع فى ولايتها المخالفة النسب الآتية، نسبة 25% صندوق الإسكان الاجتماعى والمشروعات التنموية، ونسبة 39% لمشروعات البنية التحتية من صرف صحى ومياه شرب ، كما تضمنت نسبة لا تزيد على 1% لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها فى هذا القانون والعاملين بالجهة الادارية المختصة القائمة بشئون التخطيط والتنظيم وغيرهم من العاملين بالوحدات المحلية والأجهزة.



ووافق مجلس النواب خلال دور الإنعقاد الرابع على مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، ويهدف القانون إلى حصر المباني المخالفة والتصالح مع المخالفين في حال توفرت شروط معينة، أبرزها توفر السلامة الإنشائية للمبنى.



وحدد القانون فى مواده إجراءات التصالح فى مخالفات البناء من خلال النقاط التالية:



يقدم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصـــة بتطبيق أحكـــام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وذلك بعـــد سداد رسم فحص يدفع نقدًا بحد ادنى الف جنيه وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم.



ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التى تتخذ بشأنهــا، وإعطــاء مقدم الطلب شهادة تفيد ذلك مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.



ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة بحسب الاحوال وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب لحين البت فيه.



وتختص اللجنة المنصوص عليها فـى المادة الثانية من هذا القانون بالبت فـى طلبات التصالح، وعلى اللجنة أن تجرى معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة، وأن تكلف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسى معتمد من مكتب استشارى هندسى عن السلامة الإنشائية لكامل العقار المخالف، وغيرها من المستندات اللازمة للبت فى هذا الطلب خلال مدة الست شهور المحددة لتقديم المستندات، على أن تنتهى اللجنة المشار إليها من أعمالها خلال مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا المستندات المطلوبة، ويعتبر التقرير الهندسى المشار اليه محررًا رسميًا فـى نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات.



ويترتب على الموافقة على طلب التصالح فى حالة صدور حكم بات فى موضوع المخالفة وقف تنفيذ العقوبة المقضى بها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها.



وفى جميع الأحوال لا يترتب على قبول التصالح على المخالفة أى إخلال بحقوق ذوى الشأن المتعلقة بالملكية.



وفى حالة رفض اللجنة طلب التصالح على المخالفة أو عدم سداد قيمة مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ موافقة اللجنة، يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة، بحسب الأحوال، قرارًا بالرفض وباستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة، أو بتصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، ويستأنف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة.



ولا يصدر القرار النهائى بالتصالح إلا بعد طلاء واجهات العقارات كاملة التشطيب، على أن يراعى اللجان المختصة أوضاع المبانى بالقرى.



وعلى الجهة الإدارية المختصة أن تخطر الجهات القائمة على شئون المرافق (الكهرباء، والغاز، والمياه، والصرف الصحي) بالقرار الصادر بقبول التصالح أو برفضه خلال الخمسة عشر يومًا التالية لصدوره، لاتخاذ ما يلزم بشأنها.



كما يجوز لمن رُفض طلبه للتصالح التظلم من قرار الرفض خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره به.



وعلى اللجنة أن تبت فـى التظلم خلال تسعون يوما، من تاريخ تقديم الطلب، ويعتبر انقضاء تلك المدة دون البت فى الطلب، أن التظلم مقبول وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل اللجنة.



ومن جانبه قال معتز محمود عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون التصالح في مخالفات البناء يتم تطبيقه بعد إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة به.



وأضاف معتز محمود : لدينا مليونا و300 ألف مبنى في مصر بدون ترخيص أي حوالي 18 مليون وحدة سكنية مخالفة للتراخيص.



وتابع معتز محمود:" لدينا 500 ألف دور مخالف لرخصة المنزل داخل الأحوزة العمرانية بخلاف المخالفات على الأراضي الزراعية، مضيفا:" مصر بها 42 مليون وحدة ولو 50% من الوحدات مخالفة،ذلك دليل على تواجد خطأ".



وأكمل معتز محمود:،" من أسباب المخالفات في البناء عدم تواجد أحوزة عمرانية معتمدة ولا يوجد تخطيط، بالإضافة إلى تغيير اشتراطات المباني".

