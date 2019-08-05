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حوادث

المشدد 3 سنوات لعاطل وعامل بتهمة تزوير محررات رسمية

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 05:21 م
صورة أرشيفية - محاكمات
صورة أرشيفية - محاكمات
محمد العيسوى
عاقبت محكمة جنايات القاهرة عاملا وعاطلا بالسجن المشدد 3 سنوات لاتهامهم بتزوير محررات رسمية لقطعة أرض في المرج.

كشف أمر الإحالة بأن المتهم الأول "ح . م "، اتفق مع آخر في ارتكاب تزوير في محررات رسمية، واتفق المتهمون على تزوير أوراق ومحررات قطع أرض على غرار المحررات الصحيحة التي تصدرها تلك الجهات وساعده العامل، بأن أمده بالبيانات اللازمة والأوراق المطلوبة في شراء قطعة أرض ملك لآخر.

تبين من التحقيقات اشتراك المتهم بطريق المساعدة مع عامل آخر حسن النية، وهو الموظف المختص بالأوراق في قطعة الأرض لارتكاب تزوير محرر رسمي "، حال قيامه بوظيفته بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، حيث قدم له المحرر المزور فأصدر له صورا رسمية منه اعتقادا منه بصحة ما قدم إليه فتمت الجريمة عن طريق ذلك، وكشفت قوات الأمن خططتهم.

يذكر أن قسم شرطة المرج ألقت القبض علي المتهمين، واعترفوا بالواقعة بالاشتراك فيما بينهما على تزوير محررات رسمية للاستيلاء على قطعة الأرض.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التى بدورها إحالة القضية إلى المحكمة والتى قضت بالعقوبة المتقدمة.

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