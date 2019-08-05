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إلهام شاهين تلتقي واعظات الأزهر بمطار القاهرة في وداع آخر أفواج الحجاج

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 05:40 م
د.إلهام محمد شاهين
د.إلهام محمد شاهين خلال لقاء الواعظات بالمطار
محمد شحتة
تفقدت د.إلهام محمد شاهين مساعد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية لشئون الواعظات عصر اليوم صالات السفر بمطار القاهرة للاطمئنان على الخدمة التي تقدمها الواعظات من شرح للمناسك على مدار الفترة الماضية وحتى آخر يوم عمل قبيل سفر آخر فوج من أفواج الحجاج إلى الأراضي المقدسة.

والتقت مساعد الأمين خلال جولتها بالواعظات وناقشت معهن طبيعة العمل خلال الأيام الأخيرة وردود أفعال الناس وتفاعلهم معهن في الأسئلة والأجوبة المتعلقة بتلك المناسك.

كما أجرى د.نظير محمد عيّاد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية جولة داخل صالات السفر بمطار القاهرة اليوم لمتابعة عمل قافلة الأزهر الشريف في آخر أيام رحلات مصر للطيران لنقل الحجاج لأداء مناسك الحج ، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب – شيخ الأزهر بتواجد وعاظ الأزهر في المطارات والموانئ وشرح المناسك للناس بشكل مبسط.

والتقى الأمين العام خلال جولته بعض الحجاج وناقش معهم خدمة الشرح المقدمة لهم من جانب وعاظ وواعظات الأزهر، مؤكدًا أن الوعاظ متواجدون للرد على أسئلة المسافرين وشرح المناسك بشكل مفصل، وذلك ضمن جهود الأزهر وعلمائه في جانب التوعية في مختلف المجالات.

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