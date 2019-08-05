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رياضة

وادى دجلة يحصد لقب بطولة هونج كونج للإسكواش

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 05:22 م
صدى البلد
نور عادل
حصد لاعبو أندية وادى دجلة لقب بطولة هونج كونج للإسكواش للمرحلة العمرية من 11 إلى 17 سنة، والتي استضافتها مدينة هونج كونج خلال الفترة من 19 إلى 27 يوليو الحالي.

وقد حاز اللاعب كريم التركي علي لقب البطولة بعد فوزه على غريمه عمر سعيد بنتيجة 3-2، بينما حصل اللاعب سهيل الشناوي على كأس المركز الثالث في البطولة بعد فوزه على اللاعب الماليزي يواكيم شواه بنتيجة 3-2.

كما فازت اللاعبة ناردين سامح بالمركز الخامس بالبطولة.

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