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تعليم

رئيس جامعة المنصورة يتفقد المراحل النهائية لتطوير الوحدات بمستشفى الأطفال

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 05:43 م
صدى البلد
همت الحسينى
تفقد الدكتور أشرف عبدالباسط رئيس جامعة المنصورة ما تم من إنجازات بعمليات التطوير والإحلال والتجديد لمختلف الأقسام بمستشفى الأطفال الجامعي، وذلك في إطار خطة المستشفى لتطوير الخدمات الطبية والعلاجية التي تقدمها الوحدات الداخلية والأقسام حيث يتم حاليا تنفيذ مراحل خطة تطوير وتحديث بعض الوحدات داخل المستشفى بقيمة إجمالية 23 مليون جنيه.

ورافق رئيس الجامعة الدكتور أحمد الرفاعي مدير المستشفى والدكتورة أماني شومة نائب مدير المستشفى والدكتور مجدى أبو الخير رئيس قسم الأطفال والدكتور نبيل بلاط المستشار الهندسي لرئيس الجامعة وأسامة عبد الفتاح موسى أمين عام الجامعة والدكتور أحمد الحسينى مدير شئون الأطباء.

وتفقد رئيس الجامعة ما تم إنجازه من خطة وإحلال وتجديد بعض الوحدات وهى محطة تنقية المياه الخاصة بوحدة الغسيل الكلوي، والتي تبرع بها البنك الأهلي بقيمة 8 ملايين جنيه، وتطوير قسم عمليات الحوادث وتشمل غرفة عمليات استقبال حوادث وغرفة عمليات مناظير حوادث كما تفقد إحلال وتجديد وحدة الغدد الصماء والسكر في الدور الثاني، تحديث جهاز الأشعة المقطعية.

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