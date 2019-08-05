تأجيل إعادة محاكمة المتهمين في قضية اقتحام قسم أول مدينة نصر إلى 1 سبتمبر

أرجأت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، نظر إعادة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام قسم شرطة أول مدينة نصر"، إلى جلسة الأول من سبتمبر المقبل.



وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت بمعاقبة 13 متهما "غيابيا" بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا، ومعاقبة 8 متهمين آخرين بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وذلك لإدانتهم بارتكاب جريمة محاولة اقتحام قسم شرطة مدينة نصر.



وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات بعد أن أسندت إليهم ارتكابهم جرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة مأموري الضبط القضائي والاعتداء عليهم باستخدام أسلحة نارية، واستعراض القوة والتلويح بالعنف، وإضرام النيران وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.