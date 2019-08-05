مستقبل وطن بأبو حمص يكرم أوائل الطلاب بمشاركة نواب البرلمان

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بأبو حمص بمحافظة البحيرة احتفالية كبرى لتكريم أوائل الطلاب بجميع المراحل الدراسية وذلك برعاية المهندس أشرف رشاد الشريف رئيس الحزب والنائب محمد زين الدين أمين الحزب بالمحافظة وبحضور محمد وجيه خالد أمين تنظيم الحزب .



أكد محمد وجيه أمين تنظيم حزب مستقبل وطن بالبحيرة على التحام أمانات الحزب بنطاق المحافظة بالمواطنين فى الشارع البحراوى مشيرا إلى الانتهاء من الإعداد لدورى مستقبل وطن لكرة القدم حيث تم تجهيز الملاعب واستلام استمارات التقديم، لافتا إلى عقد مؤتمر صحفي كبير للإعلان عن لوائح الدورى.



وأعلن وجيه أمين تنظيم حزب مستقبل وطن بالبحيرة عن تنظيم عدة فعاليات خلال الأيام القادمة فى إطار المشاركة المجتمعية ولرفع المعاناة عن كاهل المواطنين والتيسير عليهم مشيرا إلى التجهيز لفعالية احتفالية عيد الأضحى المبارك ويليها توفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة من خلال معارض الحزب، كما يشارك الحزب في احتفالات العيد القومي لمحافظة البحيرة.



حضر التكريم أمل زكريا قطب وهشام عمارة نواب البرلمان وعادل الطنيخي أمين عام مساعد الحزب بالمحافظة وعدد من أولياء الأمور ومديري المدارس والقيادات السياسية بالحزب والشخصيات العامة.