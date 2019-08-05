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روسيا تشن 50 غارة جوية على ثلاث مدن سورية

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 05:28 م
سوريا
سوريا
أحمد سيف الدين
نشرت وكالة روسيا اليوم، في خبر عاجل لها قيام طائرات روسية بشن 50 غارة جوية على ريف حماة وإدلب وجبال الساحل.

ويأتي ذلك، بحسب ما أفادت به وزارة الدفاع الروسية، بعد قيام متطرفين سوريين باستهدف قاعدة حميميم الجوية.

وبحسب ما أكدته الدفاع الروسية، تمت إصابة 4 أشخاص من سكان قرية رويسة عفيف، جراء سقوط قذيفة أطلقها المسلحون على قالعدة حميميم.

وكانت الدفاع الروسية أعلنت اليوم، أن مسلحين أطلقوا ثلاث قذائف صاروخية تجاه قاعدة حميميم الجوية افلتابعة لروسيا، والمتواجدة بريف اللاذقية.

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