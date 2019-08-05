دورة توعوية لمعلمي الدمج بأسوان وإدفو .. صور

نظمت مكتبة مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بأسوان، الدورة التوعوية التى تستهدف معلمى الدمج بإدارة أسوان وإدفو والبالغ عددهم ٦٠ معلما ومعلمة وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور السيد الفيومى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان .



والجدير بالذكر أن هذه الدورة تقام أيضًا بمدرسة إدفو الثانوية بنين بإدارة إدفو التعليمية وتستهدف (٤٥) معلما ومعلمة .



وتهدف الدورة إلى تنفيذ خطة الإدارة في زيادة التوعية لدى معلمى الدمج عن مفهوم الدمج وأنواعه ، وأهداف الدمج وغاياته ، ومتطلبات الدمج ، ودور المدرسة والآباء والمجتمع في تطبيق الدمج ، والفئات المدمجة وخصائصها والقرارات الوزارية الخاصة بطلاب الدمج .



ومن المقرر أن يتم تعميم هذه الدورة بباقى الإدارات التعليمية وذلك فى إطار الإهتمام بفئة طلاب الدمج باعتبارهم عناصر فعالة بالمجتمع .