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مستشار رئيس الوزراء يوجه تحذيرا: هذه ليست صفحتى على فيسبوك

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 05:31 م
صدى البلد
محمود مطاوع
حذّر هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء من وجود صفحة باسمه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلا :"هذه الصفحة المزورة باسمى ولا تخصنى .

وتابع قائلًا "هذا كذب وافتراء وسيتم اتخاذ الإجراءات ضد من يدير هذه الصفحة ،ولا أملك حسابا على الفيس بوك سوى هذا الحساب الذى أديره بنفسى.

وأختتم قائلًا : وأحذر الجميع من التعامل مع الحساب الموفق صورته.
مستشار رئيس الوزراء يوجه تحذيرا: هذه ليست صفحتى على فيسبوك

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