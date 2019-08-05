مستشار رئيس الوزراء يوجه تحذيرا: هذه ليست صفحتى على فيسبوك

حذّر هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء من وجود صفحة باسمه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلا :"هذه الصفحة المزورة باسمى ولا تخصنى .



وتابع قائلًا "هذا كذب وافتراء وسيتم اتخاذ الإجراءات ضد من يدير هذه الصفحة ،ولا أملك حسابا على الفيس بوك سوى هذا الحساب الذى أديره بنفسى.



وأختتم قائلًا : وأحذر الجميع من التعامل مع الحساب الموفق صورته.