مستشار رئيس الوزراء يوجه تحذيرا: هذه ليست صفحتى على فيسبوك

حذّر هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء من وجود صفحة باسمه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلا :"هذه الصفحة المزورة باسمى ولا تخصنى .
وتابع قائلًا "هذا كذب وافتراء وسيتم اتخاذ الإجراءات ضد من يدير هذه الصفحة ،ولا أملك حسابا على الفيس بوك سوى هذا الحساب الذى أديره بنفسى.
وأختتم قائلًا : وأحذر الجميع من التعامل مع الحساب الموفق صورته.
وتابع قائلًا "هذا كذب وافتراء وسيتم اتخاذ الإجراءات ضد من يدير هذه الصفحة ،ولا أملك حسابا على الفيس بوك سوى هذا الحساب الذى أديره بنفسى.
وأختتم قائلًا : وأحذر الجميع من التعامل مع الحساب الموفق صورته.