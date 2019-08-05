اخبار الرياضة.. حكام مباراة الاهلي وبيراميدز.. 5 مدربين مرشحون لـ الزمالك.. رسالة مرتضى منصور لـ تركي آل الشيخ

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الاثنين، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، وجاءت كالتالي:وضع اتحاد الكرة، شرطًا صارمًا أمام المرشحين للانضمام إلى عضوية لجنة الحكام الجديدة قبل انطلاق منافسات بطولة الدورى الممتاز يوم 19 سبتمبر القادم.خاطب مسئولو نادي الزمالك الاتحاد الأفريقي لكرة القدم CAF للاستفسار عن موقف مباراة السوبر الأفريقي المقرر لها أحد أيام 16 أو 17 أو 18 أغسطس الجاري، خاصة في ظل عدم الاستقرار على الطرف الثاني للمباراة بسبب الأزمة بين ناديي الوداد المغربي والترجي التونسي لتحديد صاحب اللقب.وجه المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك رسالة قوية لتركي آل الشيخ رئيس هيشة الترفيه السعودية، بمناسبة عيد ميلاده.يحسم أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة خلال الساعات القليلة القادمة هوية المدير الفنى الجديد للزمالك الذى سيقود الفريق الأبيض خلفا لخالد جلال الذى قدم استقالته عقب الخسارة أمام الأهلى فى ختام مباريات الدورى.كشفت مصادر بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن محاولات البعض في زعزعة الإستقرار داخل الفريق الأحمر لن تؤتي بثمارها خاصة في ظل وجود منظومة قوية قائمة علي أسس ونظم وتحترم بعضها البعض وما يحاولوا به لن يجدي.أعلنت منظمة المنشطات الدولية "الودا" قرارها بشأن إسلام الشهابى نجم منتخب الجودو عقب ثبوت تعاطيه للمنشطات خلال بطولة الجمهورية والتي أقيمت في يناير الماضي.