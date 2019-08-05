السفير البريطاني يعرب عن سعادته للتعاون بين القاهرة ولندن في إنشاء خطي مونوريل

عبر السفير جيفري آدامز، السفير البريطاني في القاهرة، عن سعادته البالغة بتعاون المملكة البريطانية مع مصر في توقيع العقد المبرم بين وزارة النقل وشركة بومباردييه للنقل من أجل بناء خطي مونوريل يربطان مدينة 6 أكتوبر بالجيزة ومدينة نصر بالعاصمة الإدارية الجديدة.



وأعرب السفير البريطاني في تصريح له عن بالغ سعادته بأن المملكة المتحدة تتعاون مع مصر لدعم تَطورها في هذا القطاع الحيوي.



ومن المنتظر أن تقدم بومباردييه ترانسبورت، وهي شركة بريطانية ذات جذور كندية، أحدث تكنولوجيا لبناء خط مونوريل على طراز عالمي.



ومن المتوقع ان يوفر المشروع فرص عمل، ويدعم خطة مصر لتحديث وسائل النقل العام لجميع المصريين ".