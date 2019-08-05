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اتحاد الجالية المصرية باليونان يدين العمل الارهابي أمام معهد الاورام

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 06:57 م
انفجار معهد الاورام
انفجار معهد الاورام
سعيد العربي
أدان الدكتور محمد الزفزاف رئيس إتحاد الجالية المصرية اليونان العمل الإرهابي الذى وقع أمام المعهد القومى للأورام فى القاهرة، والذى راح ضحيته أرواح أبرياء وخلف وراءه العديد من المصابين.

وأضاف الزفزاف أن هذا الهجوم الوحشى والذى يأتى فى الشهر الحرام وفى أشد الأيام حرمة عند الله ليعبر عن مدى دناءة وخسة الذين ارتكبه، والذين يسعون لتقديم دماء الضحايا قربانا لشياطينهم ممن يسعون فى الأرض فسادًا.

وأوضح أن الإرهاب والإرهابيين سئما أن يروا مصر تمضى نحو الاستقرار وتخطو نحو إصلاح اقتصادها وتزدهر علاقتها مع دول العالم، وتعود مرة أخرى رائدة فى قارتها الأم إفريقيا،  فاشتعلت نيران حقدهم الدفين من جديد، والتى طالما أطفأها وسيطفئها نيل مصر بشعبه العظيم.

وتقدم الإتحاد بخالص العزاء والمواساة لأسر الشهداء متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، حفظ الله ارض الكنانة ولتبقى مصر إلى الأبد حرة أبية مهبطا للسلم والسلام للناس أجمعين.

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