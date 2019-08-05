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اقتصاد

مركز تحديث الصناعة يطلق برنامج تطوير الاستشاريين

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 08:35 م
تحديث الصناعة
تحديث الصناعة
ولاء عبد الكريم
في إطار دور مركز تحديث الصناعة في تقديم الدعم الفني للشركات الصناعية والخاصة لتطوير وتوحيد لغة الحوار بين الاستشاريين والشركات المستفيدة، أطلق المركز برنامجا لتطوير الاستشاريين ومقدمي خدمات الدعم الفني للمصانع بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ).

وضع المركز والوكالة الألمانية (GIZ) تصورا للبرنامج الذي انطلق في بداية عام 2019 ويستمر لمدة عام، وذلك لتحسين وتطوير خدمات الدعم الفني الموجهة للشركات الصناعية للوصول إلى مستوى خدمة بمعايير عالمية ترتكز على الاحترافية في الأداء وجودة الخدمة والسعر المناسب، مما سيكون له أثر كبير على المنشآت الصناعية مستقبلا.

تضمن البرنامج الذي يشارك فيه 96 متدربا أربع مراحل رئيسية، بدأت باختيار الاستشاريين، ثم مرحلة التدريب النظري من خلال تطوير المهارات الشخصية والمهنية، ثم المرحلة الثالثة والتي شملت التدريب العملي من خلال محاكاة لأحدث أساليب تقديم وإدارة خدمات الأعمال والاستشارات والدعم الفني للشركات الصناعية، وأخيرا المرحلة الرابعة وهي التقييم العملي للمهارات المكتسبة من خلال الشركات الصناعية ولكل استشاري في مجال تخصصه.

يستهدف المركز من خلال هذا البرنامج تطوير الاستشاريين العاملين في مجالات الإدارة، الموارد البشرية، بحوث التسويق واستراتيجيات السوق، العمليات واستشارات إدارة الجودة.

يذكر أن هذا البرنامج يأتي ضمن خطة مركز تحديث الصناعة للتطوير المستمر لمقدمي خدمات الدعم الفني، والتي بدأت في مارس عام 2016 بتدريب موظفي المركز ومسؤولي تنمية الأعمال في فروع المركز، ثم بدأت مرحلة جديدة من البرنامج بتدريب مديري فروع المركز بالتعاون مع الوكالة الألمانية، ثم قام المركز بتدريب 120 مديرا تنفيذيا يعملون في 60 شركة مسجلة لدى المركز في القطاعات الصناعية المختلفة.

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