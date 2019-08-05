سفير مصر السابق بالعراق: الاجتماع العربي الثلاثي ببغداد جاء في توقيت مهم

أكد السفير أحمد درويش، سفير مصر السابق بالعراق، على اهمية الاجتماع العربي الثلاثي الذي عقد ببغداد حيث جاء في توقيت هام تمر فيه المنطقة بتحديات كبيرة ومحاولات لفرض خطط عليه.



وأوضح السفير احمد درويش - الذي شغل كذلك منصب رئيس بعثة مصر الأسبق بالعقبة في تصريح خاص لوكالة انباء الشرق الاوسط اليوم الاثنين- ان مصر والأردن والعراق لديهم تشابه في الرؤى في قضايا عديدة تهم الوطن العربي والامة العربية ككل، كما ان الدول الثلاث هي دول جوار لبلاد تعاني من أزمات مثل ليبيا و سوريا وفلسطين.



ولفت الى التوقيت الموفق الذي عقد فيه اجتماع بغداد الثلاثي حيث تناول القضايا الملحة منها الازمة السورية وضرورة حلها بالطرق السلمية بأيدي السوريين أنفسهم بما يحقق تطلعات وطموحات الشعب السوري، ورفض التواجد الأجنبي على ارض سوريا ، مشيرا في هذا الصدد الى تصريح الرئيس التركي اردوغان بانه سيقوم بعملية اخرى في شمال سوريا مما يعد انتهاك صارخ للسيادة السورية ومخالف للقانون الدولي ومبدأ حسن الجوار، فضلا عن دعم الرئيس التركي للجماعات المتطرفة .



وتابع ان اجتماع بغداد جاء ايضا مع محاولات تمرير خطط في المنطقة تتعلق بقضية الوطن العربي المحورية وهي القضية الفلسطينية، وهي خطط لا تعطي الحقوق المشروعة لشعب فلسطين و هو ما يطلق عليها في لغة الامم المتحدة "الحقوق غير القابلة للتصرف" ؛ مضيفا ان الاجتماع جاء ايضا وسط محاولات تهدئة الاوضاع في الخليج والتأكيد على حرية الملاحة وعدم التصعيد لاسيما ان المنطقة لا تتحمل مزيدا من التوترات و بها أزمات كثيرة يجب العمل على حلها بصورة هادئة حتى يتوفر الاستقرار المنشود لشعوب المنطقة.



واعتبر الدبلوماسي المصري السابق بالعراق والأردن انه كان لزاما عقد اجتماع بغداد في هذا التوقيت المتميز للعمل ايضا على تنسيق المواقف لاسيما قبل ١٧ سبتمبر وهو موعد بدء دورة الجمعية العامة للامم المتحدة .



وذكر ان هذا الاجتماع جاء تنفيذا لتوجيهات القمة الثلاثية التي عقدت في مارس الماضي بالقاهرة، وجمعت الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، حيث وجها القادة وزراء الخارجية بضرورة العمل على تعزيز العلاقات الثنائية والعمل في كافة المجالات التي تهم الدول الثلاثة وتأتي بنتائج إيجابية على الشعوب .



وشدد على اهمية الاتفاق على وجود نقاط اتصال لتنفيذ المقررات وما سيتم الاتفاق عليه فيما يتعلق بالتعاون الثلاثي ، مضيفا ان مصر والأردن والعراق لهم سابقة في التعاون الثلاثي سواء بحري او تجاري او اقتصادي.



وقال السفير احمد درويش ان مصر والأردن والعراق دول عانت من الاٍرهاب ولذلك تطرق اجتماع بغداد الى التعاون في المجال الأمني ومواجهة الاٍرهاب ، مذكرا ان العراق احتلت ثلثها تقريبا من تنظيم داعش الارهابي و تقوم حاليا بحملات أمنية خاصة في محافطة نينوى للقضاء على فلول داعش، ومصر لديها خبرة كبيرة في التعامل مع الاٍرهابيين وتقوم بحرب ضد الاٍرهاب سيكتب عنه التاريخ، كما ان الاْردن ايضا يواجه الارهاب.



ولفت الى ان العراق الذي عانى كثيرا لاسيما بعد داعش الارهابي يحتاج الى الدعم خاصة في اعادة الإعمار وبناء ما تم تدميره، مشيرا الى ان الشركات المصرية الكبيرة ظلت متواجدة في العراق اثناء الحرب وكانت تعمل ولم تترك العراق وكان ذلك محل اعتزاز من الجانب العراقي ، مذكرا كذلك بان وزير الخارجية سامح شكري قد زار بغداد ثالث يوم غزو تنظيم داعش الارهابي للعراق وذلك للتأكيد على دعم مصر الكامل للعراق الشقيق .



ويشار الى ان اجتماع ثلاثي عربي ضم وزراء الخارجية، المصري سامح شكر، والعراقي محمد علي الحكيم، ، والأردني أيمن الصفدي، قد عقد الاحد في بغداد.