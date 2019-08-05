العبيدي: الإرهاب لن ينال من مصر ونجدد البيعة للرئيس السيسي

دان الكاتب المصري المقيم بالنمسا بهجت العبيدي مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج، الحادث الإرهابي الخسيس الذي وقع بمنطقة قصر العيني أمام معهد الأورام، نتيجة اصطدام سيارة مفخخة بثلاث سيارات أثناء سيرها عكس الاتجاه، ما أسفر عن استشهاد 20 شخصًا وإصابة 47 آخرين.



وقال بهجت العبيدي- في بيان له - إننا نستنكر هذا الحادث الإرهابي الخسيس ونتقدم بخالص العزاء لمصر جميعها ولأسر الشهداء، كما نبتهل لله عز وجل أن يشفي جميع المصابين.



وأضاف بهجت ان هذا الحادث الإرهابي الأثيم إنما يعكس أبشع أوجه الإرهاب التي لا تراعي حرمة الدماء لا في الزمان ولا في المكان! فلم يراعوا حرمة المرضى الآمنين، ولم يقيموا وزنا للشهر الحرام ما يثبت لكل من لديه دين ومنطق وعقل أن هؤلاء الإرهابيين لا ينتمون إلى الدين الحنيف الذي يقيم حرمة للمكان والزمان وقبلهما الدماء والإنسان .



وذكر بهجت العبيدي أنه- رغم الألم الذي يعتصره- فإنه لا يستبعد أي عمل من الإرهابيين المارقين من الدين قائلا: من يستبيحون قتل المصلين في مسجد الروضة بسيناء وضرب الكنائس، فإنهم لا يتورعون عن قتل المرضى بالمستشفيات.



وأضاف بهجت العبيدي أن الجماعات الإرهابية ومن يقفون خلفها لن ينالوا مهما حاولوا من أمن مصر، وأن المؤسسة الأمنية المصرية متمثلة في القوات المسلحة المصرية الباسلة والشرطة المصرية البطلة سيقفون للإرهابيين أعداء الشعب المصري بالمرصاد إلى أن يقضوا عليهم قضاء مبرما.



وأكد بهجت العبيدي أن هذه العمليات الإرهابية لن تفت في عضد المصريين، ولن تنال من عزيمة شعبنا المصري العظيم الذي يقف في نفس خندق المؤسسة الأمنية المصرية جنودا مخلصين لهذا الوطن العزيز.



وجدد العبيدي البيعة المطلقة للقيادة السياسية متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي وأعلن الدعم لجهود قوات الأمن المصرية، مؤكدا أن هذه العمليات الإرهابية إنما هي محاولة يائسة بائسة لوقف مسيرة التنمية في كافة المجالات التي يقوم عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي ويحقق فيها نجاحات هائلة.