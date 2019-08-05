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الاتحاد الأفريقي يعزي مصر في ضحايا الحادث الإرهابي بمحيط معهد الاورام .. ويؤكد وقوفه إلى جانب مصر

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 06:45 م
صدى البلد
أ ش أ
أعرب الاتحاد الافريقي عن التعازي في ضحايا الحادث الإرهابي الذي وقع الليلة الماضية بمحيط المعهد القومي للأورام وأسفر عن استشهاد وإصابة العشرات.

وقال موسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي - في تدوينة عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" اليوم الاثنين - " خالص التعازي لعائلات ضحايا الانفجار الذي وقع بالقاهرة، مؤكدا وقوف الاتحاد الأفريقي إلى جانب مصر حكومة وشعبا .

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