الاتحاد الأفريقي يعزي مصر في ضحايا الحادث الإرهابي بمحيط معهد الاورام .. ويؤكد وقوفه إلى جانب مصر

أعرب الاتحاد الافريقي عن التعازي في ضحايا الحادث الإرهابي الذي وقع الليلة الماضية بمحيط المعهد القومي للأورام وأسفر عن استشهاد وإصابة العشرات.



وقال موسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي - في تدوينة عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" اليوم الاثنين - " خالص التعازي لعائلات ضحايا الانفجار الذي وقع بالقاهرة، مؤكدا وقوف الاتحاد الأفريقي إلى جانب مصر حكومة وشعبا .