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أخبار العالم

انتقادات شديدة لترامب.. أكثر شخص شجّع على الكراهية في تاريخ أمريكا

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 07:13 م
ترامب
ترامب
أحمد سيف الدين
في بيان مفكك له، كما وصفه خبراء في صحيفة جارديان البريطانية، ألقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالمسؤولية عن وقوع مجزرتي إل باسو في ولاية تكساس، ووسط دايتون بولاية أوهايو، على عاتق العديد من الكيانات والهيئات دونما تمييز أو تفكير حتي في التصريحات التي كان يقولها ووصفها العديد بالعنصرية وربما تكون هي من بين أهم الأسباب لتزايد العنصرية القومية خلال الفترة الماضية.

وألقي ترامب باللوم على ألعاب الفيديو المنتشرة التي تحض على العنف بالإضافة إلي الرعاية الصحية العقلية للمواطنين، فضلا عن أشياء أخرى، مثل وسائل الإعلام وطريقة تناولها للأخبار.

خلال الخطاب الذي قدمه ترامب لإدانة المجزرة الهمجية التي شهدتها أمريكا، دعا ترامب لرفض العنصرية، لكنه سرعان ما عرج على مسالة ألعاب الفيديو ووسائل الإعلام، ما أدي إلي تعرض بيانه للعديد من الانتقادات.

وأكد تقرير الـ "جارديان" البريطانية أن ترامب قام بالتقليل من دور التفوق الأبيض والقوانين المتساهلة لشراء الأسلحة، فضلا عن أن ترامب تجنب أي ذكر لدوره في تأجيج خطاب الكراهية بالتصريحات التي قالها في أوقات سابقة.

وقال المحلل السياسي الأمريكي بريان كلاس، في تغريدة له قائلا: "لم يقم أي شخص في التاريخ الأمريكي الحديث بتشجيع الأيديولوجيات البغيضة أكثر من دونالد ترامب.

وقال جاسون جونسون، أحد المحررين الصحفيين الذين شاركوا في تغطية كلمة ترامب إن الرئيس الأمريكي لا يكون أبدًا متعاطفا خلال الحديث عن ضحايا هجمات القومية البيضاء كما هو الحال عند الحديث عن أي جرائم يرتكبها اللاتينيون والسود والمسلمون.

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