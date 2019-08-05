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مجلس الوزراء يكشف تفاصيل تفعيل قطار المونوريل

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 06:52 م
قطار المونوريل
قطار المونوريل
حسام الحارتي
قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه سيتم إدخال قطار "المونوريل"، بالعاصمة الإدارية الجديدة لأول مرة في تاريخ الدولة المصرية.

وأضاف في تصريحات هاتفية لبرنامج "اليوم"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن قطار المونوريل سيكون معلقا ويتم تشغيلة بالكهرباء، موضحا أنه سيتم نقل مليون راكب يوميا، بعد ربطه بين العاصمة الإدارية الجديدة والقاهرة معلقا: "قطار المونوريل سيوفر وقتا كبيرا خصوصا بعد ربطه بالقاهرة".

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يلبي اهتماما كبيرا من أجل تصنيع كافة وسائل النقل على الأراضي المصرية.

وواصل: "شركة سيمنس عرضت على رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي تصنيع خط القطارات على الأراضي المصرية"، مشيرا إلى وجود نتائج إيجابية في غاية الأهمية في حالة تنفيذ ذلك القرار.

ومن جهة أخرى أوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن برنامج تحفيز الصادرات يلبي اهتماما كبيرا من أجل تطبيق البرنامج وضع آليات البرنامج الجديد من أجل تجنب كافة الأخطاء المتواجدة بالبرنامج القديم.

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