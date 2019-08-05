ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنيا يكرم موظفين اجتازا برنامج إعداد القادة من الصف الثاني

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 07:08 م
اللواء قاسم حسين
اللواء قاسم حسين محافظ المنيا
ايمن رياض
كرم اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، كل من سعيد محمد أحمد، نائب رئيس مركز بنى مزار، وشعبان محمد عشري، مدير المركز التكنولوجي بالعدوة ، حيث اجتازا برنامج إعداد القادة الخاص بتأهيل الصف الثاني من القيادات في المحليات وتنفيذ استراتيجية 2030 .

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي بحضور محمد عبدالفتاح السكرتير العام للمحافظة واللواء احمد جبريل السكرتير العام المساعد واللواء حمدي ابو شناف مساعد مدير امن المنيا .

أكد المحافظ أن برنامج إعداد قيادات الصف الثاني هو خطوة للأمام لتطوير المنظومة الحكومية واختيار القيادات و الكوادر المناسبة لتطوير الدولة والنهوض الإداري بها ، كما وجه المحافظ، بضرورة تدريب كوادر جديدة في المحافظة ونقل الخبرات التي حصلوا عليها الى قيادات جديدة.

ناقش المجلس عددا من البنود والتوجيهات كأعمال اللجنة المشكلة بقرار المحافظة رقم (64) لسنة 2019 الخاصة بتحديد العقارات التي تحتاج لتشطيب واجهاتها الخارجية.

كما ناقش استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك للعام الهجرى 1440 بالإضافة لكتاب الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة والمتضمن متابعة تنفيذ الخطة الموحدة والاستثمارية للمحافظة للعام المالى 2018/2019 وبيان اعتمادات الخطة والاستهداف الجغرافى للعام المالى 2019/2020.

ترشيحاتنا

مرتضى منصور يكشف مصير برنامج الزمالك اليوم وموعد انطلاق القناة الجديدة

توقف عن تناولها فورا.. 8 أطعمة تسبب السرطان

شاهد.. أهداف ومهارات إمام عاشور لاعب الزمالك الجديد.. لن تصدق

انفجار معهد الاورام .. أم طفلة مريضة تروي معاناة 120 دقيقة وسط النار

سيارة مسروقة من المنوفية.. الداخلية تكشف مفاجأة حول مرتكب انفجار معهد الاورام

لمرضى ضغط الدم .. تجنبوا تناول تلك الأطعمة لهذا السبب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد طلاقها.. أول جلسة تصوير لـ هنا شيحة.. صور

الصور الأولى لبدء تفعيل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بالمترو

تعرف على نجمة الجزء الرابع من مسلسل الهيبة أمام تيم حسن ..صور